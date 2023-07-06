Вышел новый трейлер второго сезона сериала «Основание»
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Платформа Apple TV представила второй трейлер нового сезона научно-фантастического сериала «Основание» по мотивам одноимённой серии литературных произведений Айзека Азимова.
Второй сезон будет состоять из десяти эпизодов, премьера намечена на 14 июля.
Видео доступно на YouTube-канале Apple TV. Права на видео принадлежат Apple.
Действие сюжета происходит в Галактической империи, которая объединяет представителей разных цивилизаций Млечного Пути — ей грозит катастрофа, поэтому специальная группа предпринимает шаги к спасению жизни во Вселенной.
Первый сезон «Основания» вышел в сентябре 2021 года и получил в основном положительные оценки критиков и зрителей. Главные роли исполнили Джаред Харрис, Ли Пейс, Лу Льобель и Ли Харви.
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