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Фильм «Русалочка» выйдет в онлайне 25 июля

Фильм «Русалочка» выйдет в онлайне 25 июля
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Amazon раскрыла дату цифрового релиза «Русалочки». Новый ремейк Disney станет доступен в онлайне уже 25 июля — ленту можно будет посмотреть на Amazon Prime и других площадках. Таким образом, картина провела в кинотеатрах ровно два месяца.

Фото: Amazon

За первые полтора месяца проката «Русалочка» собрала около $ 527 млн. Аналитики отмечают, что лента скорее не оправдала ожидания Disney, однако первые прогнозы по сборам были ещё хуже. Эксперты считают, что для окупаемости картине нужно было собрать минимум $ 560 млн.

«Русалочка» рассказывает о подводной принцессе Ариэль, которая влюбляется в человека и идёт на сделку с ведьмой Урсулой. Русалка получает ноги, но лишается своего прекрасного голоса. Главную роль в ремейке исполнила американская актриса Холли Бейли.

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