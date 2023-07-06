Авторы Honkai Star Rail показали ещё двух новых персонажей — Фу Сюань и Рысь

Студия HoYoverse представила двух новых играбельных персонажей для Honkai: Star Rail.
Первым стала Фу Сюань — глава гадательной комиссии Лофу Сяньчжоу, которая ранее встречалась игрокам в ходе сюжета. Это будет пятизвёздочный герой пути Сохранения (наложение щитов) с квантовым уроном.
Фото: HoYoverse
В игре также появится Рысь, младшая сестра Гепарда и Сервал Ландау из Белобога. Редкость — 4 звезды, это саппорт пути Изобилие (лечение союзников), также наносит квантовый тип урона.
Фото: HoYoverse
Днём ранее разработчики Honkai: Star Rail представили новую версию Дань Хэна с новыми характеристиками, другими типом урона и ролью. Возможно, разработчики расскажут подробности о героях этом в ходе презентации патча 1.2, которая пройдёт 8 июля в 14:30 на Twitch.
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