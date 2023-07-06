Николас Кейдж получит награду Fantasia Film Festival, где покажет свой новый фильм

Руководство фестиваля Fantasia Film Festival сообщило, что вручит специальную награду Николасу Кейджу за его вклад в киноиндустрию.

Художественный директор Митч Дэвис назвал Кейджа одним из самых особенных актёров за последние 40 лет.

Помимо его уникальной харизмы, он играет нетипичных персонажей — и то, что он может привнести в эти образы, делает их настолько уникальными.

В рамках фестиваля также состоится премьерный показ нового боевика Кейджа «Схватка с дьяволом» от режиссёра Юваля Адлера.

Сюжет картины посвящён истории водителя, к которому в машину садится загадочный пассажир, а затем требует помочь ему под дулом пистолета.

Материалы по теме Вышел трейлер боевика «Схватка с дьяволом» с Николасом Кейджем на русском языке

В мировой прокат фильм выйдет 28 июля. Лента также получит официальный показ в России.