Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Аудитория новой соцсети Threads превысила 30 млн человек менее чем за сутки после запуска

Аудитория новой соцсети Threads превысила 30 млн человек менее чем за сутки после запуска
Комментарии

Количество зарегистрированных пользователей в социальной сети Threads превысило 30 млн человек.

Такого результата аналогу «Твиттера» от разработчиков «Инстаграма»* удалось добиться всего за 16 часов после релиза — сайт стал доступен только сегодня утром.

* — деятельность компании Meta запрещена в Российской Федерации и считается экстремистской. Соцсеть «Инстаграм» запрещена в России.

Ранее стало известно, что Threads работает и в России. Как сообщили ТАСС в Роскомнадзоре, сервис не будет блокироваться, пока не нарушает законодательство РФ.

Материалы по теме
Соцсеть Threads от создателей «Инстаграма»* работает и в России

Свой новый проект команда Марка Цукерберга анонсировала на фоне проблем «Твиттера» — Илон Маск недавно анонсировал ограничение на количество просмотров сообщений в сутки, что разозлило часть пользователей.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023