Аудитория новой соцсети Threads превысила 30 млн человек менее чем за сутки после запуска
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Количество зарегистрированных пользователей в социальной сети Threads превысило 30 млн человек.
Такого результата аналогу «Твиттера» от разработчиков «Инстаграма»* удалось добиться всего за 16 часов после релиза — сайт стал доступен только сегодня утром.
* — деятельность компании Meta запрещена в Российской Федерации и считается экстремистской. Соцсеть «Инстаграм» запрещена в России.
Ранее стало известно, что Threads работает и в России. Как сообщили ТАСС в Роскомнадзоре, сервис не будет блокироваться, пока не нарушает законодательство РФ.
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Свой новый проект команда Марка Цукерберга анонсировала на фоне проблем «Твиттера» — Илон Маск недавно анонсировал ограничение на количество просмотров сообщений в сутки, что разозлило часть пользователей.
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