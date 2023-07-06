Вышел трейлер фильма ужасов «Проклятие монахини 2»

Авторы предстоящего хоррора «Проклятие монахини 2» опубликовали официальный трейлер картины.

Сиквел станет прямым продолжением оригинального фильма 2018 года. По сюжету злой демон вернётся в женский монастырь спустя четыре года и продолжит творить кошмары.

К своим ролям вернутся Таисса Фармига, Бонни Аронс и Йонас Блоке, к которым присоединятся Сторм Рид («Эйфория», «Излом времени») и Анна Попплуэлл («Хроники Нарнии»).

Видео доступно на YouTube-канале Warner Bros. Pictures. Права на видео принадлежат Warner Bros. Pictures.

Режиссёром картины выступил Майкл Чавес, известный по работе над «Проклятием плачущей», третьей частью «Заклятия» и рядом других хорроров.

Премьера «Проклятия монахини 2» в кинотеатрах намечена на 8 сентября 2023 года.