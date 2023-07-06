Вышел трейлер фильма ужасов «Проклятие монахини 2»
Поделиться
Авторы предстоящего хоррора «Проклятие монахини 2» опубликовали официальный трейлер картины.
Сиквел станет прямым продолжением оригинального фильма 2018 года. По сюжету злой демон вернётся в женский монастырь спустя четыре года и продолжит творить кошмары.
К своим ролям вернутся Таисса Фармига, Бонни Аронс и Йонас Блоке, к которым присоединятся Сторм Рид («Эйфория», «Излом времени») и Анна Попплуэлл («Хроники Нарнии»).
Видео доступно на YouTube-канале Warner Bros. Pictures. Права на видео принадлежат Warner Bros. Pictures.
Режиссёром картины выступил Майкл Чавес, известный по работе над «Проклятием плачущей», третьей частью «Заклятия» и рядом других хорроров.
Премьера «Проклятия монахини 2» в кинотеатрах намечена на 8 сентября 2023 года.
Комментарии
- 6 июля 2023
-
19:44
-
19:22
-
19:01
-
18:41
-
18:32
-
18:22
-
18:02
-
18:01
-
17:35
-
17:28
-
17:04
-
16:50
-
16:31
-
16:03
-
15:25
-
14:55
-
14:31
-
13:57
-
13:24
-
12:54
-
12:22
-
11:58
-
11:44
-
11:17
-
10:58
-
10:37
-
10:21
-
09:54
-
09:10
-
08:42
-
08:02
-
07:35
-
07:10
-
06:37
-
00:12
Партнерский контент