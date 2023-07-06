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Новый трейлер Mortal Kombat 1 с новыми героями — Смоук, Рейн и Сектор

В новом трейлере Mortal Kombat 1 показали новых героев — Смоука, Рейна и Сектора
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Разработчики перезапуска культовой серии файтингов Mortal Kombat представили новый ролик, в котором показали геймплей за новых персонажей, в том числе неанонсированных ранее.

В трёхминутном ролике от авторов Mortal Kombat 1 можно увидеть персонажей одного из кланов во вселенной игры — туда входят Саб-Зиро и Сектор. Также фанатам MK показали элементы сражений от таких новых героев, как Рейн и Смоук, включая фаталити.

Видео доступно на YouTube-канале Mortal Kombat 1. Права на видео принадлежат Mortal Kombat.

Мировой релиз Mortal Kombat 1 намечен на 19 сентября на ПК, PS5, Xbox Series и Nintendo Switch. В России игра официально не выйдет, однако «Бука» в конце июня открыла предзаказы Steam-версии файтинга.

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