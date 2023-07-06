Первый сезон в Diablo 4 стартует 20 июля — вышел новый тизер

Blizzard опубликовала тизер первого сезона поддержки Diablo 4. В финале мрачного ролика авторы также раскрыли дату его выхода — 20 июля.

Видео доступно на YouTube-канале Diablo. Права на видео принадлежат Blizzard

Как ранее отмечали в Blizzard, для прохождения новых сезонов в Diablo 4 нужно будет создавать новых героев. Всеми подробностями первого сезона поддержки авторы поделятся в ближайшие недели, а последующие контентные обновления будут выходить примерно раз в три месяца. Кроме того, разработчики обещают выход и больших платных дополнений, которые заметно расширят мир игры.

На прошлой неделе Blizzard выпустила гигантский патч 1.0.3 для Diablo 4 со множеством изменений. По большей части он исправляет некоторые ошибки и неполадки, однако не обошлось и без изменений баланса.