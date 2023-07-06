«Это детский рисунок мелками»: в Warner Bros. прокомментировали запрет «Барби» во Вьетнаме

В начале июля фильм «Барби» оказался в центре скандала. Ленту запретили во Вьетнаме, а правительства соседних стран — Филиппин, Малайзии и Брунея — на полном серьёзе обсуждают блокировку премьеры в своих регионах.
Всё дело в сцене из фильма, где изображена девятипунктирная линия. Это символ территориальных претензий Китая в Южно-Китайском море, который в вышеупомянутых странах считается оскорбительным и «нарушающим суверенитет».
Как объяснил представитель Warner Bros. в интервью Variety, тот самый эпизод с изображением девятипунктирной линии представляет собой всего лишь детский рисунок. Он не предназначался для каких-либо политических заявлений.
Карта в Барбилэнде — это детский рисунок мелками. Рисунки изображают воображаемое путешествие Барби в «реальный мир». Они не предназначались для того, чтобы сделать какие-либо политические заявления.
«Барби» выйдет в кинотеатрах по всему миру 21 июля. Лента также не выйдет в кинотеатрах России, однако картина наверняка доберётся до российских зрителей неофициально.
- 6 июля 2023
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