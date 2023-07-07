Виктор Логинов высказался о возвращении к роли Гены в продолжении «Счастливы вместе»
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Пару дней назад сеть буквально взорвала новость о том, что сериал «Счастливы вместе» получит продолжение. Любимое для многих шоу вернётся, а вместе с этим вернутся и актёры.
К роли продавца обуви Гены Букина точно вернётся актёр Виктор Логинов. По словам актёра, он рад, что в 2023 году зрители увидят старых героев снова.
Меня очень часто спрашивали, чем бы мог заниматься Гена Букин в 2023 году, каким бы он был. И скоро мы все узнаем ответ на этот вопрос! Скажу честно: на протяжении последних 10 лет мне казалось, что увидеть Букиных на экранах невозможно. По разным причинам: от занятости актёров до сложностей с переносом наших героев в текущую реальность. Но я рад, что такая возможность появилась.
Продолжение шоу будет называться «Букины». Вместе с Логиновым, к своим ролям вернутся Наталья Бочкарёва, Дарья Сагалова и Александр Якин. В сериале планируется десять серий. Производством займутся братья Андреасян.
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