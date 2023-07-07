Хью Джекман наденет классический жёлто-синий костюм Росомахи в «Дэдпуле 3» — инсайдер

Вчера появились первые фотографии со съёмок «Дэдпула 3». На них можно было увидеть Райана Рейнольдса в обновлённом костюме Дэдпула. Других актёров не было видно.

Однако инсайдер под ником CanWeGetSomeToast сообщил, что в картине Росомаха будет ходить в классическом жёлто-синем костюме, в котором персонаж чаще всего появлялся в комиксах и мультсериалах.

Поклонники комиксов будут счастливы! Росомаха в «Дэдпуле 3» наденет классический жёлто-синий костюм, включая маску. Дизайн очень похож на его костюм из «Удивительных Людей Икс» 2003 года. Это выглядит фантастически.

Пока что нет никаких подтверждений того, что Хью Джекман действительно наденет именно классический костюм Росомахи. Возможно, позже появятся фото со съёмок.