В разработке находится спин-офф «Барби» про Кена с Райаном Гослингом

По информации инсайдера Даниэля Рихтмана, который специализируется на киноиндустрии, в разработке находится спин-офф фильма «Барби» про Кена. В главной роли, конечно же, будет Райан Гослинг.

Других деталей проекта нет. Неизвестен даже потенциальный режиссёр спин-оффа. Официально о создании отдельного проекта про Кена Warner Bros. не говорила, но не исключено, что компания уверена в успехе картины «Барби». Именно поэтому Warner Bros. строит планы на франшизу.

Роль Кена исполнит Райан Гослинг, а Барби сыграет Марго Робби. Режиссёром выступила Грета Гервиг.

«Барби» выйдет в кинотеатрах по всему миру 21 июля, но лента не будет демонстрироваться в кинотеатрах России по лицензии, однако картина наверняка доберётся до российских зрителей неофициально.