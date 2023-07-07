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Вторая часть «Шан-Чи» выйдет только после «Мстителей 5»

Вторая часть «Шан-Чи» выйдет только после «Мстителей 5»
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Главный актёр фильма «Шан-Чи и легенда десяти колец» Симу Лю рассказал, что вторая часть фильма должна была изначально выйти после фильма «Мстители: Династия Канга», но из-за забастовки сценаристов все планы могут измениться.

«Мстители: Династия Канга» — это пятая часть про Мстителей, в которой герои будут противостоять Кангу. В ленте ожидаемо появится и Шан-Чи, а потом, по задумке Marvel Studios, герой получит второй сольный фильм.

Фото: Соцсети Симу Лю

Мне сказали, что он выйдет после «Мстителей», но фильм попадает в обстоятельства, которые от меня не зависят. Надеюсь, что скоро у меня будут более конкретные новости.

«Шан-Чи и легенда десяти колец» вышел в 2021 году и собрал в основном положительные отзывы от аудитории и критиков.

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