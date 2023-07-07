Фильм «Стражи Галактики 3» вышел в онлайне
Поделиться
7 июля «Стражи Галактики 3» наконец добрались до цифровых сервисов. Третью часть приключений знаменитой команды супергероев уже можно посмотреть в онлайн-сервисах, включая Amazon и iTunes.
Фильм пробыл в кинотеатрах чуть больше двух месяцев и за это время заработал в прокате около $ 838 млн. Лента получила восторженные отзывы от зрителей: многие называют картину лучшим фильмом Marvel со времён «Мстителей: Финал». Это же подтверждают и рейтинги на агрегаторах: 8,4 на «Кинопоиске» и 8,2 на IMDb.
«Стражи Галактики 3» — последний фильм, в котором будет привычный состав Стражей. После этой ленты команда уже никогда не станет прежней. Несмотря на это, сами Стражи не расформируются, а наоборот, продолжат существовать, но уже в другом виде.
Почитайте наш обзор без спойлеров
Комментарии
- 7 июля 2023
-
12:33
-
12:17
-
11:52
-
11:30
-
11:25
-
10:59
-
10:20
-
09:37
-
09:00
-
08:30
-
08:00
-
07:30
-
07:00
-
06:30
- 6 июля 2023
-
22:37
-
22:12
-
22:01
-
21:00
-
20:36
-
20:23
-
19:44
-
19:22
-
19:01
-
18:41
-
18:32
-
18:22
-
18:02
-
18:01
-
17:35
-
17:28
-
17:04
-
16:50
-
16:31
-
16:03
-
15:25
Партнерский контент