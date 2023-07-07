Вышел новый геймплей Mortal Kombat 1 с Джонни Кейджем, Скорпионом и Кун Лао

Портал IGN опубликовал новый геймплей Mortal Kombat 1 с комментариями разработчиков. Издание выпустило сразу четыре ролика, посвящённые разным тематикам.
Так, больше всего внимания разработчики уделили поединку Скорпиона и Джонни Кейджа. Как рассказали авторы, у первого будет множество классических комбо, однако появятся и новые атаки. Что касается Кейджа, то у него появилась новая механика — «шкала хайпа». Она заполняется благодаря успешным приёмам и кривлянию на камеру, после чего актёр сможет проводить двойные приёмы.
Последнее видео авторы посвятили Кун Лао и системе камео-бойцов. Авторы отметили, что новый образ героя основан на версии персонажа из второй части серии.
Мировой релиз Mortal Kombat 1 намечен на 19 сентября на ПК, PS5, Xbox Series и Nintendo Switch.
Поединок Джонни Кейджа и Скорпиона
Видео доступно на YouTube-канале IGN. Права на видео принадлежат Warner Bros.
Разбор приёмов Скорпиона
Видео доступно на YouTube-канале IGN. Права на видео принадлежат Warner Bros.
Разбор приёмов Джонни Кейджа
Видео доступно на YouTube-канале IGN. Права на видео принадлежат Warner Bros.
Кун Лао и система камео-бойцов
Видео доступно на YouTube-канале IGN. Права на видео принадлежат Warner Bros.
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