Microsoft изменила конвертацию Live Gold в Game Pass — она теперь не настолько выгодная

В начале июля подписчики Xbox Game Pass заметили изменения, связанные с конвертацией подписки. Раньше пользователи могли приобрести 36 месяцев сервиса Live Gold, после чего превратить её в трёхлетний Game Pass Ultimate покупкой всего одного месяца.

Сейчас же Microsoft внесла изменения в эту схему. Теперь соотношение при апгрейде Live Gold в Game Pass Ultimate составляет 3:2. То есть, приобретя более дешёвые 36 месяцев Live Gold, пользователь получит всего лишь 24 месяца Game Pass. Что касается уже активных подписок, то там всё зависит от того, какой именно код был использован для Live Gold.

Схема с покупкой более дешёвого сервиса для конвертации в Game Pass Ultimate была одной из самых популярных моделей покупки подписок у пользователей. Судя по всему, в ближайшее время Microsoft продолжит вводить меры по подорожанию своих сервисов: ранее цена самого Game Pass поднялась в некоторых странах.