«Выглядит великолепно»: зрителям понравился трейлер фильма ужасов «Проклятие монахини 2»

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Вчера Warner Bros. опубликовала первый трейлер фильма «Проклятие монахини 2». Судя по реакции, ролик как минимум заинтересовал аудиторию.

За 17 часов видео набрало 4,1 млн просмотров, более 50 тыс. лайков и всего 2,1 тыс. дизлайков. В комментариях можно увидеть множество положительных отзывов и тёплых слов о ленте.

Фото: YouTube

На этот раз им лучше проявить к монахине уважение, которого она заслуживает. Она — самое страшное существо из вселенной «Заклятия». Она заслуживает хорошего фильма ужасов.

В первой части была жуткая готическая атмосфера. Надеюсь, во второй части будет так же.

Боже, я не могу дождаться! Фильм «Проклятие монахини» был неплохим, он выглядел фантастически, и в нём была отличная атмосфера. Этот трейлер выглядит великолепно.

Ух ты! Это выглядит намного лучше, чем первый фильм о монахине! Во второй части будто гораздо больше персонажей, атмосферы, саспенса и страха.

Видео доступно на YouTube-канале Warner Bros. Pictures. Права на видео принадлежат Warner Bros. Pictures.

Режиссёром картины выступил Майкл Чавес, известный по работе над «Проклятием плачущей», третьей частью «Заклятия» и рядом других хорроров.

Премьера «Проклятия монахини 2» в кинотеатрах намечена на 8 сентября 2023 года. Официального проката в России, скорее всего, не будет.