В России хотят наладить производство отечественных смартфонов

Российский разработчик электроники Yadro планирует начать производство смартфонов под брендом Kvadra. Об этом сообщает издание «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники.
Производство смартфонов может начаться уже в конце 2024 года на фабрике в Дубне. Отмечается, что вендор планирует делать устройства с использованием в том числе российских печатных плат. Характеристики разрабатываемых смартфонов не раскрываются – известно лишь, что Yadro в будущем рассчитывает на использование в них фирменных процессоров на архитектуре RISC-V.
Эксперты считают, что у Yadro есть технические возможности для реализации своего плана. Однако использовать при производстве смартфонов российские компоненты будет крайне сложно. Дело в том, что в России ещё не налажен выпуск процессоров, экранов, шлейфов, камер, аккумуляторов и других компонентов. Кроме того, стоимость российских смартфонов при любом сценарии их производства будет превосходить цены китайских аналогов.
Ранее Yadro представила планшет Kvadra_T — устройство должно поступить в продажу уже этой осенью.
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