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В России хотят наладить производство отечественных смартфонов

В России хотят наладить производство отечественных смартфонов
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Российский разработчик электроники Yadro планирует начать производство смартфонов под брендом Kvadra. Об этом сообщает издание «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники.

Производство смартфонов может начаться уже в конце 2024 года на фабрике в Дубне. Отмечается, что вендор планирует делать устройства с использованием в том числе российских печатных плат. Характеристики разрабатываемых смартфонов не раскрываются – известно лишь, что Yadro в будущем рассчитывает на использование в них фирменных процессоров на архитектуре RISC-V.

Эксперты считают, что у Yadro есть технические возможности для реализации своего плана. Однако использовать при производстве смартфонов российские компоненты будет крайне сложно. Дело в том, что в России ещё не налажен выпуск процессоров, экранов, шлейфов, камер, аккумуляторов и других компонентов. Кроме того, стоимость российских смартфонов при любом сценарии их производства будет превосходить цены китайских аналогов.

Ранее Yadro представила планшет Kvadra_T — устройство должно поступить в продажу уже этой осенью.

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