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Российский бренд ICL представил линейку отечественных мониторов ViewRay

Российский бренд ICL представил линейку отечественных мониторов ViewRay
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Российский производитель компьютерной техники «ICL Техно» представил линейку мониторов ViewRay. На рынке доступны сразу восемь моделей, отличающиеся друг от друга размером дисплея, матрицей, контрастностью и яркостью.

Список мониторов из линейки ViewRay

  • ICL ViewRay 2411IFH — 23,8-дюймовый монитор с IPS-матрицей, разрешение 1920 на 1080 пикселей, яркость 300 нит, контрастность 1000:1, частота обновления 75 Гц, время отклика 5 мс.
  • ICL ViewRay 2412VFH — 23,8-дюймовый монитор с VA-матрицей, разрешение 1920 на 1080 пикселей, яркость 300 нит, контрастность 3000:1, частота обновления 75 Гц, время отклика 5 мс.
  • ICL ViewRay 2413IFH — 23,8-дюймовый монитор с IPS-матрицей, разрешение 1920 на 1080 пикселей, яркость 300 нит, контрастность 1000:1, частота обновления 75 Гц, время отклика 5 мс.
  • ICL ViewRay 2414VFH — 23,8-дюймовый монитор с VA-матрицей, разрешение 1920 на 1080 пикселей, яркость 300 нит, контрастность 3000:1, частота обновления 75 Гц, время отклика 5 мс.
  • ICL ViewRay 2415IFH-UC — 23,8-дюймовый монитор с IPS-матрицей, разрешение 1920 на 1080 пикселей, яркость 300 нит, контрастность 1000:1, частота обновления 75 Гц, время отклика 5 мс.
Линейка мониторов ViewRay

Линейка мониторов ViewRay

Фото: «ICL Техно»

  • ICL ViewRay 2711IQH — 27-дюймовый монитор с IPS-матрицей, разрешение 2560 на 1440 пикселей, яркость 350 нит, контрастность 1000:1, частота обновления 75 Гц, время отклика 5 мс.
  • ICL ViewRay 2712IQH — 27-дюймовый монитор с IPS-матрицей, разрешение 2560 на 1440 пикселей, яркость 350 нит, контрастность 1000:1, частота обновления 75 Гц, время отклика 5 мс.
  • ICL ViewRay 2713IQH-UC — 27-дюймовый монитор с IPS-матрицей, разрешение 2560 на 1440 пикселей, яркость 350 нит, контрастность 1000:1, частота обновления 75 Гц, время отклика 5 мс.

Интересно, что у моделей нет ценника — для покупки необходимо выбрать себе подходящую модель, а затем связаться с «ICL Техно» через форму на сайте.

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