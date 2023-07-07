Российский бренд ICL представил линейку отечественных мониторов ViewRay

Российский производитель компьютерной техники «ICL Техно» представил линейку мониторов ViewRay. На рынке доступны сразу восемь моделей, отличающиеся друг от друга размером дисплея, матрицей, контрастностью и яркостью.

Список мониторов из линейки ViewRay

ICL ViewRay 2411IFH — 23,8-дюймовый монитор с IPS-матрицей, разрешение 1920 на 1080 пикселей, яркость 300 нит, контрастность 1000:1, частота обновления 75 Гц, время отклика 5 мс.

— 23,8-дюймовый монитор с IPS-матрицей, разрешение 1920 на 1080 пикселей, яркость 300 нит, контрастность 1000:1, частота обновления 75 Гц, время отклика 5 мс. ICL ViewRay 2412VFH — 23,8-дюймовый монитор с VA-матрицей, разрешение 1920 на 1080 пикселей, яркость 300 нит, контрастность 3000:1, частота обновления 75 Гц, время отклика 5 мс.

— 23,8-дюймовый монитор с VA-матрицей, разрешение 1920 на 1080 пикселей, яркость 300 нит, контрастность 3000:1, частота обновления 75 Гц, время отклика 5 мс. ICL ViewRay 2413IFH — 23,8-дюймовый монитор с IPS-матрицей, разрешение 1920 на 1080 пикселей, яркость 300 нит, контрастность 1000:1, частота обновления 75 Гц, время отклика 5 мс.

— 23,8-дюймовый монитор с IPS-матрицей, разрешение 1920 на 1080 пикселей, яркость 300 нит, контрастность 1000:1, частота обновления 75 Гц, время отклика 5 мс. I CL ViewRay 2414VFH — 23,8-дюймовый монитор с VA-матрицей, разрешение 1920 на 1080 пикселей, яркость 300 нит, контрастность 3000:1, частота обновления 75 Гц, время отклика 5 мс.

— 23,8-дюймовый монитор с VA-матрицей, разрешение 1920 на 1080 пикселей, яркость 300 нит, контрастность 3000:1, частота обновления 75 Гц, время отклика 5 мс. ICL ViewRay 2415IFH-UC — 23,8-дюймовый монитор с IPS-матрицей, разрешение 1920 на 1080 пикселей, яркость 300 нит, контрастность 1000:1, частота обновления 75 Гц, время отклика 5 мс.

Линейка мониторов ViewRay Фото: «ICL Техно»

ICL ViewRay 2711IQH — 27-дюймовый монитор с IPS-матрицей, разрешение 2560 на 1440 пикселей, яркость 350 нит, контрастность 1000:1, частота обновления 75 Гц, время отклика 5 мс.

— 27-дюймовый монитор с IPS-матрицей, разрешение 2560 на 1440 пикселей, яркость 350 нит, контрастность 1000:1, частота обновления 75 Гц, время отклика 5 мс. ICL ViewRay 2712IQH — 27-дюймовый монитор с IPS-матрицей, разрешение 2560 на 1440 пикселей, яркость 350 нит, контрастность 1000:1, частота обновления 75 Гц, время отклика 5 мс.

— 27-дюймовый монитор с IPS-матрицей, разрешение 2560 на 1440 пикселей, яркость 350 нит, контрастность 1000:1, частота обновления 75 Гц, время отклика 5 мс. ICL ViewRay 2713IQH-UC — 27-дюймовый монитор с IPS-матрицей, разрешение 2560 на 1440 пикселей, яркость 350 нит, контрастность 1000:1, частота обновления 75 Гц, время отклика 5 мс.

Интересно, что у моделей нет ценника — для покупки необходимо выбрать себе подходящую модель, а затем связаться с «ICL Техно» через форму на сайте.