В Diablo 4 отключили выпадение редких предметов — игроки получали их слишком часто

6 июля для Diablo 4 вышел патч под версией 1.0.4, в котором в том числе добавили возможность получать самые редкие предметы в игре из сундуков адского натиска. Сразу после выхода апдейта геймеры начали сообщать, что они без проблем выбивают невероятно ценные предметы, включая шлем «Шутовской гребень» — один из самых редких предметов во всей игре.

Blizzard решила принять экстренные меры и отключила выпадение редчайшей экипировки в игре до релиза ближайшего патча, который должен выйти уже 7 июля. Видимо, разработчики допустили ошибку в вычислениях, из-за чего гораздо больше пользователей смогли выбить себе лучшие предметы в игре.

Подобное решение Blizzard, конечно же, не понравилось игрокам — они ещё с релиза жалуются, что некоторые предметы в Diablo 4 выпадают даже слишком редко. Речь идёт о тысячных долях процента, поэтому игроки были бы не против, если бы разработчики оставили всё как есть.