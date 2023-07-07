Второй сезон «Реинкарнации безработного» поделили на две части — финал в июне 2024 года
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Авторы аниме-адаптации манги «Реинкарнация безработного» опубликовали график выхода новых эпизодов. Всего, как и ожидалось, будет выпущено 25 новых серий, не учитывая уже вышедшую «нулевую».
Второй сезон популярного тайтла решено разделить на две части — первый эпизод выйдет уже в воскресенье, а после 12 серий шоу уйдёт на паузу и вернётся лишь в следующем апреле:
- 2-й сезон, эпизоды 0–12 — с июля по сентябрь 2023 года;
- 2-й сезон, эпизоды 13–25 — с апреля по июнь 2024 года.
Аниме-сериал «Реинкарнация безработного» дебютировал на экранах в 2021 году и получил очень высокие оценки зрителей. Тайтл также занял второе место в списке самых ожидаемых аниме текущего лета, уступив в рейтинге MyAnimeLIst только «Магической битве».
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