Второй сезон «Реинкарнации безработного» поделили на две части — финал в июне 2024 года

Авторы аниме-адаптации манги «Реинкарнация безработного» опубликовали график выхода новых эпизодов. Всего, как и ожидалось, будет выпущено 25 новых серий, не учитывая уже вышедшую «нулевую».

Второй сезон популярного тайтла решено разделить на две части — первый эпизод выйдет уже в воскресенье, а после 12 серий шоу уйдёт на паузу и вернётся лишь в следующем апреле:

2-й сезон, эпизоды 0–12 — с июля по сентябрь 2023 года;

2-й сезон, эпизоды 13–25 — с апреля по июнь 2024 года.

Аниме-сериал «Реинкарнация безработного» дебютировал на экранах в 2021 году и получил очень высокие оценки зрителей. Тайтл также занял второе место в списке самых ожидаемых аниме текущего лета, уступив в рейтинге MyAnimeLIst только «Магической битве».