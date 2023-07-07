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YouTube снял блокировку канала iXBT Games — блогеры вновь могут публиковать видео

YouTube снял блокировку канала iXBT Games — блогеры вновь могут публиковать видео
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Главный редактор издания iXBT Games Виталий Казунов заявил, что YouTube снял все ограничения на их канал, которые были наложены в конце июня. Теперь они вновь могут публиковать ролики, хотя Google их об этом даже не оповестила.

Сегодня с нас разом слетели все страйки, причём YouTube нас по этому поводу никак не известил. Ну забанили и забанили. Ну разбанили и разбанили. Бывает. Продолжаем!

30 июня популярный канал о видеоиграх iXBT Games получил сразу три страйка от разработчиков из украинской студии GSC Game World. Всё дело в том, что блогеры рассказывали и публиковали кадры из S.T.A.L.K.E.R. 2, что крайне не понравилось авторам проекта, посчитали в iXBT. Блогеры не могли публиковать новые ролики и проводить стримы — по крайней мере до тех пор, пока «администрация YouTube не рассмотрит заявление или дело не перейдёт в суд».

После этого авторы даже создали второй канал, несмотря на заявления о переходе во VK и RuTube. Судя по всему, в ближайшее время он им не понадобится.

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