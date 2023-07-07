Авторы A Plague Tale ищут новых сотрудников — возможно, готовится третья часть игры

Пользователи обратили внимание на список вакансий Asobo Studio, известную по разработке A Plague Tale: Innocence и A Plague Tale: Requiem — вероятно, студия планирует выпустить третью игру серии.
В основном студия ищет разработчиков для Microsoft Flight Simulator, но некоторые вакансии относятся именно к A Plague Tale — среди них художник спецэффектов, старший геймдизайнер и аниматор геймплея.
Официально Asobo не объявляла о разработке A Plague Tale 3, однако не исключала, что продолжит серию — к тому же вторая часть показала отличные результаты для студии этого уровня.
Через две недели GamesVoice выпустит русскую озвучку для A Plague Tale: Requiem. Она будет распространяться бесплатно, участие в проекте приняли Владимир Зайцев (голос Роберта Дауни-младшего), Владислав Копп (Эскель из «Ведьмака») и Алексей Колган (Шрек).
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