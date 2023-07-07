Актёры из фильма «Оппенгеймер» сделали совместное фото для журнала People

Издание People в преддверии выхода нового фильма Кристофера Нолана «Оппенгеймер» выпустили превью ленты, приложив к нему эксклюзивное фото с актёрами.

На снимке — пять актёров, сыгравших главные роли в «Оппенгеймере». Это Киллиан Мерфи, Эмили Блант, Мэтт Дэймон, Флоренс Пью и Роберт Дауни-младший.

Фото: People

Сюжет «Оппенгеймера» расскажет о жизни научного руководителя Манхэттенского проекта Роберта Оппенгеймера, который вместе с коллегами разрабатывал первые образцы ядерного оружия в годы Второй мировой войны.

Премьера фильма состоится 21 июля. Официально лента не выйдет в России, но будет показана с помощью обходных путей. «Оппенгеймер» получил рейтинг R (для зрителей старше 17 лет) и станет первым взрослым фильмом Кристофера Нолана.