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Актёры из фильма «Оппенгеймер» сделали совместное фото для журнала People

Актёры из фильма «Оппенгеймер» сделали совместное фото для журнала People
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Издание People в преддверии выхода нового фильма Кристофера Нолана «Оппенгеймер» выпустили превью ленты, приложив к нему эксклюзивное фото с актёрами.

На снимке — пять актёров, сыгравших главные роли в «Оппенгеймере». Это Киллиан Мерфи, Эмили Блант, Мэтт Дэймон, Флоренс Пью и Роберт Дауни-младший.

Фото: People

Сюжет «Оппенгеймера» расскажет о жизни научного руководителя Манхэттенского проекта Роберта Оппенгеймера, который вместе с коллегами разрабатывал первые образцы ядерного оружия в годы Второй мировой войны.

Премьера фильма состоится 21 июля. Официально лента не выйдет в России, но будет показана с помощью обходных путей. «Оппенгеймер» получил рейтинг R (для зрителей старше 17 лет) и станет первым взрослым фильмом Кристофера Нолана.

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