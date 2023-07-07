Телевизоры Xiaomi теперь официально поддерживают облачный сервис VK Play Cloud

Представители «ВКонтакте» сообщили, что на телевизорах марки Xiaomi теперь можно будет использовать облачный сервис VK Play Cloud.
В меню устройства появится раздел «Игры», где будут указаны самые популярные игры с VK Play. Чтобы запустить игры на ТВ, достаточно установить приложение VK Play Cloud TV из магазина Google Play.
Стоит отметить, что в VK Play Cloud доступны не только игры из магазина VK Play. В ПК-версии можно запустить в облаке клиенты Steam, других лаунчеров и отдельных популярных игр. Кроме того, там доступен «Виртуальный компьютер», на который можно «скачивать и устанавливать любые приложения».
Фото: VK Play Cloud
Для управления на ТВ можно будет использовать геймпад, подключённый к телевизору по Bluetooth, а также виртуальный джойстик на экране смартфона.
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