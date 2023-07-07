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В Китае запустили новый тематический поезд, украшенный в стиле Genshin Impact

В Китае запустили новый тематический поезд, украшенный в стиле Genshin Impact
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В китайском городе Сямынь теперь ездит новый поезд, украшенный артами персонажей из популярной онлайн-игры Genshin Impact. Об этом сообщили пользователи соцсети Bilibili.

Внутри вагонов можно найти несколько уникальных промокодов на различные ресурсы и камни истока, которые можно активировать в клиенте Genshin Impact.

Фото: Bilibili

Фото: Bilibili

Фото: Bilibili

Это далеко не первый случай, когда студия HoYoverse использует общественный транспорт в Китае для продвижения своей игры. К примеру, перед релизом игры такие вагоны появились в метро, а в январе 2022 года был запущен тематический скоростной поезд Genshin Impact между городами.

Теперь фанаты вправе ожидать чего-то подобного в стиле Honkai: Star Rail, новой игры того же разработчика, где транспортом является космический поезд.

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