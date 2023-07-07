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Эмилия Кларк ответила тем, кто считает съёмки на зелёном фоне «ненастоящим» кино

Эмилия Кларк ответила тем, кто считает съёмки на зелёном фоне «ненастоящим» кино
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Популярная актриса Эмилия Кларк, сыгравшая Дейенерис Таргариен в «Игре престолов» и дочь Талоса в «Секретном вторжении», рассказала о своём отношении к фильмам, снятым при использовании спецэффектов.

Она заявила, что не согласна с теми, кто считает это «ненастоящей игрой»:

Они считают, что люди не играют в таких проектах. Но стоит подумать — почему они просят делать это всех великих актёров и почему они соглашаются?

Эту реплику можно считать своеобразным ответом Энтони Хопкинс, который называл гринскрин Marvel бессмысленным. Рассказывая о своём появлении в роли Одина, он утверждал, что для этого не потребовалось особого актёрского мастерства, поскольку от него «требовалось лишь сидеть на троне и немного кричать».

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