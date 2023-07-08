Для iPhone и AirPods выпустят официальные аксессуары по «Евангелиону»

Компания Casetify и аниме-студия Khara анонсировали целую линейку аксессуаров для устройств Apple по вселенного культового мультсериала «Евангелион». Соответствующий анонс появился на официальных сайтах обоих брендов.
Casetify выпустит чехлы для iPhone c героями аниме, кейс для наушников AirPods в форме головы меха «Ева-01», держатель для мобильного устройства, магнитную зарядку и другие аксессуары. Полным списком компании поделятся ближе к старту продаж, который состоится уже 20 июля.
Интересно, что заказать некоторые аксессуары можно уже сейчас: так, чехол для AirPods обойдётся в $ 126 (около 11500 рублей). Доставка осуществляется в том числе и в Россию, однако пока неясно, можно ли их приобрести с российских карт.
Фото аксессуаров
Фото: Casetify/Khara
Фото: Casetify/Khara
Фото: Casetify/Khara
Фото: Casetify/Khara
Фото: Casetify/Khara
Фото: Casetify/Khara
Фото: Casetify/Khara
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