Для iPhone и AirPods выпустят официальные аксессуары по «Евангелиону»

Компания Casetify и аниме-студия Khara анонсировали целую линейку аксессуаров для устройств Apple по вселенного культового мультсериала «Евангелион». Соответствующий анонс появился на официальных сайтах обоих брендов.

Casetify выпустит чехлы для iPhone c героями аниме, кейс для наушников AirPods в форме головы меха «Ева-01», держатель для мобильного устройства, магнитную зарядку и другие аксессуары. Полным списком компании поделятся ближе к старту продаж, который состоится уже 20 июля.

Интересно, что заказать некоторые аксессуары можно уже сейчас: так, чехол для AirPods обойдётся в $ 126 (около 11500 рублей). Доставка осуществляется в том числе и в Россию, однако пока неясно, можно ли их приобрести с российских карт.

Фото аксессуаров

Фото: Casetify/Khara

Фото: Casetify/Khara

Фото: Casetify/Khara

Фото: Casetify/Khara

Фото: Casetify/Khara

Фото: Casetify/Khara