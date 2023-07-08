В «Оппенгеймере» будет эротическая сцена с Киллианом Мёрфи и Флоренс Пью

Кристофер Нолан продолжает делиться подробностями «Оппенгеймера» — своего нового фильма о создателе ядерной бомбы. Как рассказал постановщик, в картине будет важная для сюжета эротическая сцена, в которой «герои Киллиана Мёрфи и Флоренс Пью будут полностью обнажены».

Нолан отметил, что ещё никогда не углублялся в человеческие отношение настолько глубоко, однако в этот раз это было необходимо для сюжета. Сам Киллиан Мёрфи отказался комментировать эпизод, заявив, что ему запретили что-либо рассказывать о столь значимом эпизоде.

«Оппенгеймер» расскажет историю научного руководителя Манхэттенского проекта Роберта Оппенгеймера, в рамках которого в годы Второй мировой войны разрабатывались первые образцы ядерного оружия. Главную роль исполнил Киллиан Мёрфи, а Флоренс Пью сыграла врача Джину Тэтлок, у которой был роман со знаменитым физиком.

Премьера «Оппенгеймера» состоится 21 июля. Новый фильм Кристофера Нолана официально не выйдет в России, однако наверняка доберётся до российских кинотеатров с помощью обходных путей.