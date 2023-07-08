Valve анонсировала конкурс короткометражных фильмов к The International 2023 по Dota 2

Разработчики Dota 2 из компании Valve анонсировали традиционный конкурс короткометражных фильмов, посвящённых киберспортивному турниру The International 2023.

Условия остались неизменными — участникам предлагается выложить свою работу длительностью до 90 секунд в Мастерской Steam, где за них смогут проголосовать обычные игроки. Ролики принимаются до 15 сентября 1:00 по мск.

Главный денежный приз составит $ 25 тыс., всего будет десять призовых мест.

В качестве признательности за вклад в сообщество авторам десяти лучших работ, участвующих в финальном голосовании, гарантирован приз в размере 500 долларов США, а первой тройке — 25, 10 и 5 тысяч долларов США соответственно

Итоги конкурса будут подведены в ходе плей-офф The International 2023 по Dota 2.