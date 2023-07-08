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Анонсирован оффлайн-ивент Honkai: Star Rail с напитками — он пройдёт и в городах России

Анонсирован оффлайн-ивент Honkai: Star Rail с напитками — он пройдёт и в городах России
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Студия HoYoverse, разрабатывающая Honkai: Star Rail, анонсировала глобальный ивент «Вселенский склад», который будет проходить в городах по всему миру.

С 19 июля в магазинах Германии, Франции, США, России, Аргентины, Филиппин и ряда других стран можно будет приобрести фирменные напитки — за их покупку геймеры смогут получить внутриигровые награды и Honkai: Star Rail.

Полный список городов и магазинов-партнёров, в которых можно будет принимать участие в ивенте, пока неизвестен и, судя по всему, будет опубликован позже.

Перед релизом Honkai: Star Rail разработчики уже проводили небольшой оффлайн-ивент по всему миру. Тогда принять в нём участие в России смогли не только москвичи, но и жители других городов, в том числе Санкт-Петербурга, Воронежа, Уфы и Якутска.

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