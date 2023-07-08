Honor представила мощные бюджетные смартфоны X50 и X50i с большой батареей

Компания Honor представила мощный смартфон X50. Он оснащён загнутым по краям 6,78-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2652 × 1200 пикселей и частотой обновления 120 Гц. Новинка предлагает от 8 до 12 или 16 ГБ оперативной, а также 128, 256 или 512 ГБ встроенной памяти. Аппарат работает на процессоре Snapdragon 6 Gen 1.

Устройство получило большую батарею на 5800 мА·ч с поддержкой зарядки мощностью 33 Вт. Аппарат защищён от брызг и пыли по стандарту IP53. Что касается камеры, то на фронтальной стороне расположен 8-мегапиксельный сенсор, а сзади находится основной блок камер, состоящий из 108-мегапиксельного основного датчика и 2-мегапиксельного модуля расчёта глубины сцены. Основная камера может снимать в 4K и 30 кадрах в секунду.

Цена устройства в Китае составляет 1399 юаней (около 18 тыс. рублей) в минимальной версии и 1999 юаней (около 25 тыс. рублей) в максимальной версии с 16 ГБ оперативной и 512 ГБ встроенной памяти.

Honor X50 Фото: Honor/GSM Arena

Кроме того, не обошлось и без анонса бюджетного смартфона Honor X50i с более скромными характеристиками. Аппарат получил плоский 6,7-дюймовый LTPS-дисплей с разрешением 2388 × 1080 пикселей и частотой обновления 90 Гц. Устройство работает на базе восьмиядерного процессора MediaTek Dimensity 6020 с 8 или 12 ГБ оперативной, а также 256 ГБ встроенной памяти.

Фронтальной камерой выступает 8-мегапиксельный датчик, а основной блок содержит 100-мегапиксельный сенсор со вспомогательным 2-мегапиксельным датчиком для расчёта глубины сцены. Основная камера снимает в 1080p и 30 кадрах в секунду, а поддерживает работу смартфона батарея на 4500 мА·ч с поддержкой зарядки мощностью 33 Вт.

Honor X50i с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти продаётся за 1379 юаней (около 17 тыс. рублей), а вариант с 12 ГБ оперативной памяти — в 1679 юаней (около 21 тыс. рублей). Обе модели работают под управлением операционной системы Android 13 с фирменной оболочкой MagicOS 7.1.

Honor X50i Фото: Honor/GSM Arena