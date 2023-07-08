Опубликованы первые изображения инвентаря и меню прокачки в Assassin's Creed Mirage

Популярный блогер JorRaptor выпустил новый ролик, посвящённый Assassin's Creed Mirage. В нём он среди прочего поделился новыми кадрами из игры, на которых впервые можно взглянуть на меню инвентаря, прокачки и покраски снаряжения.
Видео доступно на YouTube-канале JorRaptor. Права на видео принадлежат JorRaptor и Ubisoft.
Судя по всему, разработчики не стали отказываться от привычной системы экипировки из фэнтезийной трилогии (Origins, Odyssey и Valhalla), поэтому в игре можно будет находить и покупать новое снаряжение, включая наряд, талисман, меч и клинок. Кроме того, цвет комплекта одежды можно будет изменить, используя для этого специальные красители.
Инвентарь в Mirage
Фото: Ubisoft/Jorraptor
Прокачка в Mirage
Фото: Ubisoft/Jorraptor
Покраска снаряжения в Mirage
Фото: Ubisoft/Jorraptor
Assassin's Creed: Mirage выйдет 12 октября на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. В проекте будут русские субтитры.
- 8 июля 2023
-
17:31
-
17:12
-
16:35
-
16:03
-
15:54
-
15:45
-
15:31
-
15:25
-
15:05
-
14:28
-
13:53
-
13:15
-
12:49
-
12:23
-
00:28
-
00:00
- 7 июля 2023
-
21:00
-
20:29
-
20:19
-
19:41
-
19:23
-
18:52
-
18:25
-
18:02
-
17:35
-
17:08
-
16:50
-
16:26
-
16:19
-
16:03
-
15:32
-
15:06
-
14:37
-
14:09
-
13:38