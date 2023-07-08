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Опубликованы первые изображения инвентаря и меню прокачки в Assassin's Creed Mirage

Опубликованы первые изображения инвентаря и меню прокачки в Assassin's Creed Mirage
Аудио-версия:
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Популярный блогер JorRaptor выпустил новый ролик, посвящённый Assassin's Creed Mirage. В нём он среди прочего поделился новыми кадрами из игры, на которых впервые можно взглянуть на меню инвентаря, прокачки и покраски снаряжения.

Видео доступно на YouTube-канале JorRaptor. Права на видео принадлежат JorRaptor и Ubisoft.

Судя по всему, разработчики не стали отказываться от привычной системы экипировки из фэнтезийной трилогии (Origins, Odyssey и Valhalla), поэтому в игре можно будет находить и покупать новое снаряжение, включая наряд, талисман, меч и клинок. Кроме того, цвет комплекта одежды можно будет изменить, используя для этого специальные красители.

Инвентарь в Mirage

Инвентарь в Mirage

Фото: Ubisoft/Jorraptor

Прокачка в Mirage

Прокачка в Mirage

Фото: Ubisoft/Jorraptor

Покраска снаряжения в Mirage

Покраска снаряжения в Mirage

Фото: Ubisoft/Jorraptor

Assassin's Creed: Mirage выйдет 12 октября на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. В проекте будут русские субтитры.

Смотрим первый геймплей:
Видео
Ubisoft показала первый геймплей Assassin's Creed Mirage — с паркуром и стелсом
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