EA тизерит UFC 5 — большой анонс файтинга состоится в сентябре

8 июля компания Electronic Arts анонсировала UFC 5 — пятую часть симулятора боёв по смешанным единоборствам. Разработчики представили небольшой тизер с логотипом проекта и заявили, что полноценный показ состоится в сентябре: тогда команда выпустит первый трейлер и откроет предзаказы.

Логотип UFC 5 Фото: Electronic Arts

Вместе с анонсом UFC 5 разработчики предложили подписаться на почтовую рассылку всех новостей о проекте. Сделать это можно на специальной странице на официальном сайте Electronic Arts в том числе и в России.

UFC 5 может стать первой игрой в серии, вышедшей только на PlayStation 5 и Xbox Series. Ранее инсайдеры сообщали, что проект должен поступить в продажу следующей весной и стать новым словом в жанре, посвящённом боевым искусствам.