AMD подарит игру Starfield за покупку своих процессоров и видеокарт

AMD официально объявила о большой совместной акции с Bethesda. Покупатели всех процессоров линейки Ryzen 7000 и видеокарт Radeon RX 6600 и выше получат в подарок копию космической ролевой игры Starfield для ПК.

Список процессоров и видеокарт, участвующих в акции Фото: AMD

Интересно, что обладатели более дорогих процессоров и видеокарт получат премиальное издание проекта. Оно позволит начать прохождение за пять дней до релиза стандартной версии. Акция стартует уже 11 июля: в этот день AMD должна раскрыть все подробности специального предложения.

Релиз Starfield, большой космической RPG от Bethesda, состоится 6 сентября на ПК, Xbox Series и в Game Pass. Обладатели премиального издания, которое подарят обладателям мощных чипов от AMD, смогут начать играть уже 1 сентября.