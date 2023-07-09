iPhone 15 Pro выйдет в эксклюзивном тёмно-синем цвете — MacRumors

Как сообщает портал MacRumors, этой осенью Apple представит iPhone 15 Pro с уникальной расцветкой. Речь идёт о тёмно-синем цвете с некоторыми оттенками серого.
Как отмечает авторитетный инсайдер Unknownz21, смартфон iPhone 15 Pro будет выполнен из титана. Устройство в тёмно-синем цвете получит матовые рамки — в отличие от глянцевой нержавеющей стали, которую ранее использовала компания. Что касается расцветки, то она будет напоминать таковую у iPhone 12 Pro с чуть более тёмными оттенками.
Возможный дизайн синего iPhone 15 Pro
Фото: Macrumors/UnknownZ21
Помимо тёмного-синего цвета, iPhone 15 Pro также будет доступен в серебристом, чёрном и сером цветах, отмечает инсайдер. Интересно, что о малиновом цвете Unknownz21 ничего неизвестно — ранее об этом сообщали другие источники MacRumors.
Полноценный анонс iPhone 15 по традиции должен состояться в начале сентября, а продажи наверняка стартуют уже в конце месяца. Вместе с релизом новой линейки смартфонов Apple наверняка выпустит и iOS 17 — следующую версию мобильной ОС.
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