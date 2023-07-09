Культовый сериал «Кости» может получить продолжение

Создатель знаменитого сериала «Кости» Харт Хэнсон заявил, что хотел бы вернуться к работе над продолжением своего шоу. Об этом он рассказал в небольшом интервью Variety, отметив, что все создатели проекта находятся в тесном контакте друг с другом, часто ностальгируют и иногда обсуждают его возможный перезапуск или продолжение.

Однако ситуацию осложняет юридическая сторона: оригинальный сериал выходил на Fox, а затем всю студию и телеканал перекупила Disney. По словам Хэнсона, потребуется очень много агентов и юристов, чтобы выяснить, кому принадлежат права на шоу и где его можно будет выпустить. Однако надежда на возвращение всё же есть, считает шоураннер.

«Кости» выходили с 2005 по 2017 год и рассказывали о специальном агенте ФБР Сили Буте, которые раскрывал преступления с помощью доктора-антрополога Темперанс Бреннан. За 12 лет авторы выпустили 246 эпизодов.