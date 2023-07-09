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«Король земли» — дорама (2023), 1-й сезон, когда смотреть онлайн, дата выхода серий, есть ли русская озвучка

Дорама «Король земли» заняла первое место в рейтинге неанглоязычных сериалов Netflix
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В начале июля дорама «Король земли» вышла на Netflix и моментально заняла первую строчку в списке самых популярных неанглоязычных сериалов на платформе. За первую неделю сериал посмотрели в течение 24,5 млн часов. Кроме того, шоу лидирует в отдельном рейтинге Южной Кореи.

Фото: Netflix

Интересно, что у «Короля земли» очень необычная дата выхода: на момент публикации заметки вышло семь эпизодов, а новые серии выпускают только по выходным. Таким образом, восьмая и девятая серии выйдут 15 и 16 июля соответственно, а финальный, 16-й эпизод можно будет посмотреть 6 августа.

«Король земли» доступен на Netflix с оригинальной и английской озвучками и русскими субтитрами. Сериал рассказывает историю романтических отношений между наследником корпорации и обычной сотрудницей отеля. Главные роли в шоу исполняют Ли Джун-хо («Красная манжета») и Лим Юн-а («Болтун»).

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