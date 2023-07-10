Владимир Путин считает внедрение передовых технологий залогом развития России
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Президент Российской Федерации Владимир Путин в письме обратился к участникам, организаторам и гостям Форума будущих технологий. По его словам, сейчас происходит выработка совместных шагов по тем исследовательским и технологическим направлениям, которые уже в ближайшей перспективе будут определять глобальное развитие.
Путин подчеркнул, что смысл подобных мероприятий заключается в том, чтобы укрепить технологический суверенитет России, а также национальный прогресс. Ещё это скажется на благосостоянии граждан.
Наша задача, важнейший приоритет России ‒ использовать колоссальный потенциал таких инновационных решений для роста экономики и повышения качества жизни людей.
Также президент подчеркнул, что в предстоящих встречах примут участие и зарубежные коллеги. Это может послужить хорошей возможностью для наращивания взаимовыгодного сотрудничества.
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