Актёр озвучки главного героя Deus Ex был бы рад вернуться к работе над франшизой
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Актёр озвучки Адама Дженсена из Deus Ex Элайас Туфексис в социальных сетях выразил желание поработать над ещё одной игрой франшизы. Он рассказал об этом в ответ на вопрос фанатов о том, будет ли актёр рад вернуться к серии.
Также Туфексис отметил, что в данный момент трудится над несколькими «замечательными проектами», но вдаваться в подробности он не стал.
Более того, к Туфексису пока что не обращались по поводу работы над новой частью Deus Ex. Кстати, о самой новой Deus Ex известно совсем мало.
Ранее журналист Джейсон Шрайер говорил, что если следующей игрой франшизы и занимаются, то она находится на самых ранних стадиях производства.
Последняя вышедшая часть с подзаголовком Mankind Divided появилась на свет в 2016 году.
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