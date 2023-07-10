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Актёр озвучки главного героя Deus Ex был бы рад вернуться к работе над франшизой

Актёр озвучки главного героя Deus Ex был бы рад вернуться к работе над франшизой
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Актёр озвучки Адама Дженсена из Deus Ex Элайас Туфексис в социальных сетях выразил желание поработать над ещё одной игрой франшизы. Он рассказал об этом в ответ на вопрос фанатов о том, будет ли актёр рад вернуться к серии.

Также Туфексис отметил, что в данный момент трудится над несколькими «замечательными проектами», но вдаваться в подробности он не стал.

Более того, к Туфексису пока что не обращались по поводу работы над новой частью Deus Ex. Кстати, о самой новой Deus Ex известно совсем мало.

Ранее журналист Джейсон Шрайер говорил, что если следующей игрой франшизы и занимаются, то она находится на самых ранних стадиях производства.

Последняя вышедшая часть с подзаголовком Mankind Divided появилась на свет в 2016 году.

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