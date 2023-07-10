Фильм «Гипнотик» с Беном Аффлеком возглавил кинопрокат в России и СНГ в выходные

По информации сайта Kinobusiness, фильм «Гипнотик» с Беном Аффлеком в главной роли стал лидером проката в России и странах СНГ, собрав 65 млн рублей за минувшие выходные. Данные приведены за период с 6 по 9 июля.
На втором месте в рейтинге оказался фильм Клима Шипенко «Вызов», который собрал 16,7 млн рублей. Замыкает тройку канадская лента в жанре фэнтези «Назад к динозаврам». Она собрала 15,6 млн рублей.
Сюжет ленты «Гипнотик» рассказывает о том, как детектив Дэниел Рурк расследует серию необъяснимых ограблений. По ходу дела он становится замешан в странной истории со своей пропавшей дочерью и тайной правительственной программой.
Режиссёром и сценаристом триллера выступил Роберт Родригес, снявший «Город грехов», «От заката до рассвета», «Факультет» и другие фильмы.
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