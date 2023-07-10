Аудитория соцсети Threads превысила 100 млн пользователей — всего за пять дней

В последнее время в Сети очень много говорят про Threads — это новая социальная сеть Meta* на базе технологий и информационной базы «Инстаграма»*. Если коротко, то это аналог «Твиттера», ставший, кажется, уже очень популярным.

В Threads зарегистрировалось уже 100 млн пользователей. Это первая платформа, достигшая такого результата настолько быстро. Но, конечно, не первая со 100 млн пользователей.

Threads практически стала хитом. За первые два часа соцсеть достигла 2 млн пользователей, а затем это число только росло. Как говорил Марк Цукерберг, запуск платформы превзошёл все ожидания компании.

* — социальная сеть «Инстаграм» запрещена в России. Деятельность компании Meta в стране считается экстремистской.