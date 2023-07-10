Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

В России предложили маркировать видеоигры по их содержанию

В России предложили маркировать видеоигры по их содержанию
Аудио-версия:
Комментарии

Министерство экономического развития Российской Федерации подготовило законопроект, согласно которому видеоигры в стране будут маркировать в соответствии с их содержанием. В ведомстве пояснили, что документ предлагает производителям и дистрибьюторам цифрового контента самостоятельно маркировать видеоигры, что позволит исключить «избыточное регулирование и негативное влияние на креативную отрасль».

«Сюжетная» маркировка, раскрывающая содержание игры, в дополнение к действующей возрастной маркировке позволит защитить как пользователей от неподходящего контента, так и разработчиков от необоснованных претензий.

Новая маркировка коснётся видеоигр на всех платформах — в том числе на игровых приставках и ПК, а реализовать её планируют в виде специальных знаков или текстовых предупреждений. Критерии отнесения той или иной игры к соответствующей категории разработают Минцифры совместно с Минздравом. В ближайшее время планируется ряд открытых обсуждений для получения предложений по доработке законопроекта.

Как отмечает эксперт по маркировке продукции и гендиректор компании ProControl Станислав Сидоров, подобная система маркировки есть во многих странах. Так, в США действует система ESRB (Entertainment Software Rating Board), а в Европе — PEGI (Pan European Game Information). Своя система — ACB (Australian Classification Board) — есть и в Австралии.

Материалы по теме
Cyberpunk 2077 возглавила продажи игр для PS4 в России в первой половине 2023 года
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023