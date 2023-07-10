Вышел первый трейлер фильма «Наполеон» Ридли Скотта с Хоакином Фениксом
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Apple выпустила первый трейлер фильма «Наполеон» с Хоакином Фениксом («Джокер») в главной роли. В небольшом ролике можно оценить масштабность грядущей картины и увидеть её завязку.
Видео доступно на YouTube-канале Apple TV+. Права на видео принадлежат Apple
Лента расскажет о жизни Наполеона Бонапарта — великого французского полководца. События фильма по большей части будут посвящены его приходу к власти, а также взаимоотношениям с императрицей Жозефиной (Ванесса Кирби). Поставил картину Ридли Скотт, режиссёр «Гладиатора» и многих других культовых фильмов.
Премьера картины состоится 22 ноября в кинотеатрах по всему миру, а чуть позже фильм выйдет в онлайн-сервисе Apple TV+. Продолжительность ленты составит 2 часа 37 минут.
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Фото: Apple
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