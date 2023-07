«Константин 2» и «Я — легенда 2» выйдут позже из-за забастовки сценаристов США

Знаменитый голливудский сценарист Акива Голдсман рассказал, что совсем недавно приступил к написанию сценария фильма «Я — легенда 2». Он успел написать совсем немного, однако был вынужден приостановить работу из-за забастовки в Голливуде.

После её окончания он собирается закончить работу над сюжетом фильма и приступить к написанию сценария «Константина 2» с Киану Ривзом. Таким образом, протест в Голливуде серьёзно сдвинет сроки производства сразу двух горячо ожидаемых фильмов.

Я отложил ручку, так что мне пока делать нечего. Когда мне снова разрешат писать, я в первую очередь займусь именно этими проектами. На момент начала забастовки я уже начал работать над сценарием «Я — легенда 2». Также мы с Киану [Ривзом] и Фрэнсисом [Лоуренсом] разобрались, каким будет «Константин 2». Я просто пока не начал работать над ним.

Warner Bros. анонсировала продолжение фильма «Я — легенда» в марте 2022 года. Как ранее отмечал Голдсман, лента будет вдохновлена сериалом The Last of Us.

Что касается сиквела «Константина», то о нём стало известно прошлой осенью. Авторы обещают выпустить по-настоящему взрослый фильм.