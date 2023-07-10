В России представили отечественные ПК «Бобёр» и «Ворон» с процессорами Intel

Российская компания Delta Computers представила «Бобра» BBiH2 и «Ворона» VRiH2 — компьютеры с отечественной материнской платой «Анемона 2» на базе чипсета Intel H610: он поддерживает процессоры Intel Core Alder Lake (12-е поколение) и Raptor Lake (13-е поколение). ПК предназначены для разных задач:
- «Бобёр» BBiH2 — компьютер с форм-фактором SFF для офисных задач. Компактный корпус даёт возможность эффективно использовать рабочее пространство сотрудника;
- «Ворон» VRiH2 — универсальный ПК с классическим mini-Tower-корпусом. Эта модель со слотом PCIe 5.0x16 подходит для работы с ресурсоёмким ПО, в том числе для видеомонтажа и САПР-моделирования.
Оба ПК поддерживают SSD М.2 NVMe-накопители объёмом до 16 ТБ, а также до 64 ГБ оперативной памяти стандарта DDR4 с частотой 3200 МГц. Компьютеры оснащены видеовыходами DP, HDMI и VGA, а также портами USB-A 3.2 Gen 2 и USB Type-C 3.2 Gen 1.
Узнать точные характеристики компьютеров и их спецификации можно на официальном сайте Delta Computers. Стоимость устройств пока неизвестна.
«Ворон» VRiH2
Фото: Delta Computers
Фото: Delta Computers
Фото: Delta Computers
«Бобёр» BBiH2
Фото: Delta Computers
Фото: Delta Computers
Фото: Delta Computers
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