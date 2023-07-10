На обложке самого дорогого издания EA Sports FC 24 не будет Мбаппе, Месси и Роналду

10 июля Electronic Arts представила обложку Ultimate-издания EA Sports FC 24 — новой части футбольного симулятора, который придёт на смену серии FIFA. На ней изображены главные звёзды мирового футбола: от Эрлинга Холанда до Сэм Керр.

Фото: EA Sports

Интересно, что на обложке не оказалось многих звёзд мирового футбола, включая Килиана Мбаппе, Лионеля Месси, Неймара, Криштиану Роналду и других. Кроме того, пользователи тут же раскритиковали общий визуальный стиль картинки и лиц футболистов, которые отдают эффектом «зловещей дoлины.

Обложка также намекает на то, что игроки действительно смогут собрать состав из мужчин и женщин в одной команде в режиме Ultimate Team. Ранее об этом сообщили сразу несколько инсайдеров.

Релиз EA Sports FC 24 на ПК и консолях должен состояться по расписанию — 29 сентября. Обладатели премиального издания, возможно, начнут игру на неделю раньше — 22-го числа. Большой показ игры должен состояться уже 13 июля.