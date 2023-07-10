«Вот ради чего мы ходим в кино»: вышел финальный трейлер фильма «Миссия: невыполнима 7»

Paramount Pictures выпустила финальный трейлер фильма «Миссия: невыполнима. Смертельная расплата, часть 1». В коротком ролике авторы поделились новыми кадрами из ленты, а голос за кадром зачитывает самые яркие цитаты из обзоров критиков, которые появились на прошлой неделе.
Видео доступно на YouTube-канале Paramount Pictures. Права на видео принадлежат Paramount Pictures.
«Миссия: невыполнима. Смертельная расплата, часть 1» — седьмая часть в культовой шпионской серии. Главную роль в картине вновь исполнил Том Круз, а к своим ролям также вернулись Ребекка Фергюсон, Саймон Пегг, Винг Рэймс и Ванесса Кирби.
Премьера седьмой части «Миссия: невыполнима» состоится 12 июля в кинотеатрах по всему миру. В июне 2024-го на большие экраны выйдет вторая половина «Смертельной расплаты».
- 10 июля 2023
-
18:23
-
18:15
-
18:07
-
17:53
-
17:34
-
17:18
-
17:03
-
16:52
-
16:22
-
16:09
-
15:46
-
15:15
-
15:06
-
14:45
-
14:17
-
13:49
-
13:20
-
12:59
-
12:49
-
12:19
-
12:15
-
11:28
-
10:29
-
09:53
-
09:31
-
08:45
-
08:15
-
07:40
-
07:10
-
07:10
-
06:35
- 9 июля 2023
-
22:57
-
18:53
-
17:54
-
17:26