«Вот ради чего мы ходим в кино»: вышел финальный трейлер фильма «Миссия: невыполнима 7»

Paramount Pictures выпустила финальный трейлер фильма «Миссия: невыполнима. Смертельная расплата, часть 1». В коротком ролике авторы поделились новыми кадрами из ленты, а голос за кадром зачитывает самые яркие цитаты из обзоров критиков, которые появились на прошлой неделе.

Видео доступно на YouTube-канале Paramount Pictures. Права на видео принадлежат Paramount Pictures.

«Миссия: невыполнима. Смертельная расплата, часть 1» — седьмая часть в культовой шпионской серии. Главную роль в картине вновь исполнил Том Круз, а к своим ролям также вернулись Ребекка Фергюсон, Саймон Пегг, Винг Рэймс и Ванесса Кирби.

Премьера седьмой части «Миссия: невыполнима» состоится 12 июля в кинотеатрах по всему миру. В июне 2024-го на большие экраны выйдет вторая половина «Смертельной расплаты».