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«Добро пожаловать в клуб» — вышел первый трейлер футсима EA SPORTS FC 24

«Добро пожаловать в клуб» — вышел первый трейлер футсима EA SPORTS FC 24
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Electronic Arts выпустила первый трейлер EA SPORTS FC 24 — нового футбольного симулятора, который придёт на замену серии FIFA. В коротком ролике актёр Дэниэл Калуя представляет мировых звёзд и отмечает, что спортсменов и игроков объединяет одно — страсть к футболу.

Видео доступно на YouTube-канале EA SPORTS FC. Права на видео принадлежат Electronic Arts.

Кроме того, EA подтвердила, что первый геймплейный показ действительно состоится уже 13 июля. В четверг разработчики покажут первый ролик с игровым процессом, поделятся основными деталями и откроют предзаказы на игру.

Релиз EA Sports FC 24 на ПК и консолях должен состояться по расписанию — 29 сентября. Обладатели премиального издания, возможно, начнут игру на неделю раньше — 22-го числа.

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