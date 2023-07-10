Хоумлендера, Старлайт и Чёрного нуара из «Пацанов» добавят в Call of Duty: Warzone 2

Создатели сериала «Пацаны» объявили о появлении главных героев проекта в Call of Duty: Modern Warfare 2 и Warzone 2.0. Соответствующий анонс авторы сделали в официальном «твиттере» шоу, выпустив небольшой тизер с Чёрным нуаром и его интервью журналистам.
Видео доступно на YouTube-канале FilmsActu. Права на видео принадлежат Amazon.
Так, в Modern Warfare 2 и Warzone 2 скоро станут доступны Хоумлендер, Старлайт и Чёрный нуар — это произойдёт уже 12 июля вместе с запуском четвёртого сезона поддержки. В комплекте с новыми оперативниками игроки также смогут получить три уникальных набора с чертежами и уникальными завершающими приёмами.
Как будут выглядеть герои «Пацанов» в Call of Duty
Фото: Amazon/Activision
Call of Duty: Modern Warfare 2 и Warzone 2 доступны на всех актуальных платформах.
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